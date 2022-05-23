ВООЗ уже робить заяви щодо можливого поширення холери в тимчасово окупованому Маріуполі. Про те, чи можна запобігти катастрофам, розповів заступник мера Маріуполя Сергій Орлов, передає 24 канал.

Читайте також Депортація українців у Маріуполі набирає обертів: окупанти масово вивозять дітей

Він сказав, що за оцінками місцевої влади до 150 тисяч маріупольців ще заблоковані у місті, а окупанти планують там здійснити частковий запуск води вони, який вб’є частину населення.

Через забруднену воду загине до 10 тисяч маріупольців

Орлов сказав, що російські окупанти навіть не задумаються над тим, що перед запуском води необхідно спершу запустити каналізацію. Водночас зробити це, на жаль, неможливо, адже всі системи у місті зруйновані.

Є лише два варіанти. Або ця вода піде у відкриті джерела – річки та Азовське море, або у ґрунтові води. Люди беруть воду з колодязів, з підземних джерел, тому потрапляння у їжу та використання (забрудненої води – 24 канал) у побуті вкрай небезпечно,

– пояснив заступник міського голови.

Влада міста вже спробувала підрахувати всі ризики та невтішні цифри. За оцінками, до 10 тисяч маріупольців можуть померти через інфекційні хвороби.

За словами Орлова, врятувати людей можна лише через гуманітарну евакуацію. Також цьому можуть допомогти міжнародні організації, зокрема Червоний Хрест та Карітас, які повинні взяти на себе гуманітарну місію у Маріуполі.

Маріуполь на межі катастрофи

ВООЗ заявляє, що через зруйновану систему водопостачання в Маріуполі можливе поширення інфекційних захворювань, включно з холерою, адже заблоковані жителі вже третій місяць живуть в повній антисанітарії.

Одна з головних загроз та причин екологічної катастрофи – тіла загиблих людей, яких поховали у дворах. Трупна отрута потрапляє у водопровідні системи, підземні джерела, а також річки та моря, а могили загиблих знаходяться поряд з комунікаціями водопостачання та водовідведення. Критичності додають і сезонні дощі.

Раніше лідер екологічного руху Маріуполя Максим Бородин повідомляв, що разом зі спробами окупантів відновити водопостачання, вода через пошкодження у трубах водопроводу та непрацюючі каналізації почне змішуватися з фекальними стоками і вже заражена буде рухатися далі до людей.

Ще одна причина екологічних та епідеміологічних проблем в тому, що в місті не працює збір сміття, а побутові відходи просто збираються поруч із будинками і частково затоплюється водою з пошкоджених труб водопостачання та дощами. В результаті заражені бактеріями води також потрапляють у ґрунтові води, річки та море. Тож усе, що потрапляє під землю з трупів та сміттєзвалищ біля будинків, буде у тих джерелах, з яких люди братимуть воду. За словами Бородина, зі спекою інфекційні хвороби зростатимуть шаленими темпами.

Вас може зацікавити – Медведчук дав покази проти Порошенка і як діяла вугільна схема: відео