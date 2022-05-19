Про те, в чому головні загрози та які їхні причини раднику міського голови Маріуполя Петру Андрющенку розповів лідер екологічного руху Маріуполя Максим Бородин.

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Перша загроза – тіла загиблих

За словами Бородина, одна з головних загроз та причин екологічної катастрофи – тіла загиблих від рук російських окупантів людей, які були поховані у дворах. Адже трупна отрута може потрапляти у водопровідні системи, підземні джерела, а також річки та моря, а могили загиблих знаходяться поряд з комунікаціями водопостачання та водовідведення.

Зараз, коли окупанти намагаються подати воду у систему водопостачання, у зв'язку з масовими пошкодженням труб, більшість води затоплює вулиці та змиває трупну отруту, бактерії та інше з похованих поряд людьми. Ця змита, заражена вода несе пряму небезпеку як для тих, хто планує використовувати воду з крана, так і для тих, хто планує разом з потеплінням купатися у морі,

– пояснив Бородин.

Інша проблема, що пов’язана з трупами людей, – потепління. Через це процес розкладення трупів померлих буде відбуватись не тільки біля будинків, а й тих тіл, які залишилися під завалами зруйнованих будинків. Разом зі зливами заражені води підуть ще й у море.

Каналізаційні стоки зруйновані окупантами

Лідер екологічного руху Маріуполя зазначив, що друга проблема – зруйновані насосні станції перекачування каналізаційних стоків, або їх затоплення через те, що вони не працювали тривалий час через відсутність електроенергії.

Зараз разом зі спробами окупантів відновити водопостачання, вода через пошкодження у трубах водопроводу та каналізації почне змішуватися з фекальними стоками і вже заражена буде рухатися далі до людей,

– розповів про наслідки Бородин.

Також у місті проблеми з очищенням води на станції біологічного очищення стоків. Адже навіть не відомо, чи залишилась станція цілою після обстрілів окупантами. Якщо таки вона не зазнала пошкоджень, її робота все ж не можлива через те, що для повноцінної діяльності станцію потрібно постійно підтримувати в робочому режимі.

Сміття та відходи вже частково затоплені водою

Бородин зазначив, що ще одна причина екологічних проблем в тому, що в Маріуполі не працює збір побутового сміття, тому воно просто збирається поруч з будинками і частково затоплюється водою з пошкоджених труб водопостачання та від дощів. В результаті ці заражені бактеріями води також потрапляють у ґрунтові води, річки та море.

Через це виникає проблема із водою, адже все, що потрапляє під землю з трупів та сміттєзвалищ біля будинків, буде у тих джерелах, з яких люди братимуть воду. А зі спекою інфекційні хвороби зростатимуть шаленими темпами.

Через забруднені річки та море риба, яка буде ледь не єдиним способом для людей харчуватись, теж буде небезпечною для споживання. Адже окрім всього згаданого, у море потраплятимуть також важкі метали та хімічні речовини від снарядів та їх вибухів. Ця проблема пов’язана, за словами Бородина, з тим, що в Маріуполі російські окупанти використовували багато забороненого озброєння.

Окрім цього, екологічну катастрофу спровокують й наслідки ворожих обстрілів металургійних комбінатів в Маріуполі.

Відомо, що окупанти використовували надважку зброю, тому могли пошкодити захисну дамбу, яка не дозволяла воді з хімічного відстійника потрапляти до моря. Також спеціальні запалювальні снаряди з вмістом фосфору, які використовували росіяни, також в майбутньому потраплять до моря.

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