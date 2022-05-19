О том, в чем главные угрозы и какие причины советнику городского головы Мариуполя Петру Андрющенко рассказал лидер экологического движения Мариуполя Максим Бородин.

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Первая угроза – тела погибших

По словам Бородина, одна из главных угроз и причин экологической катастрофы – тела погибших от рук российских оккупантов людей, похороненных во дворах. Трупный яд может попадать в водопроводные системы, подземные источники, а также реки и моря, а могилы погибших находятся рядом с коммуникациями водоснабжения и водоотведения.

Сейчас, когда оккупанты пытаются подать воду в систему водоснабжения, в связи с массовыми повреждениями труб, большинство воды затапливает улицы и смывает трупный яд, бактерии и другое из похороненных рядом людей. Эта смытая, зараженная вода несет прямую опасность как для тех, кто планирует использовать воду из крана, так и для тех, кто планирует вместе с потеплением купаться в море,

– объяснил Бородин.

Другая проблема, связанная с трупами людей – потепление. Поэтому процесс разложения трупов умерших будет происходить не только возле домов, но и тех тел, которые остались под завалами разрушенных домов. Вместе с проливными дождями зараженные воды пойдут еще и в море.

Канализационные стоки разрушены оккупантами

Лидер экологического движения Мариуполя отметил, что вторая проблема – разрушенные насосные станции перекачки канализационных стоков или их затопление из-за того, что они не работали длительное время из-за отсутствия электроэнергии.

Сейчас вместе с попытками оккупантов восстановить водоснабжение, вода из-за повреждений в трубах водопровода и канализации начнет смешиваться с фекальными стоками и уже зараженная будет двигаться дальше к людям.

– рассказал о последствиях Бородин.

Также в городе проблемы с очищением воды на станции биологической очистки стоков. Ведь даже неизвестно, осталась ли станция целой после обстрелов оккупантами. Если она не получила повреждений, ее работа все же не возможна из-за того, что для полноценной деятельности станцию нужно постоянно поддерживать в рабочем режиме.

Мусор и отходы частично уже затоплены водой

Бородин отметил, что еще одна причина экологических проблем в том, что в Мариуполе не работает сбор бытового мусора, поэтому он просто собирается рядом с домами и частично затапливается водой из поврежденных труб водоснабжения и дождей. В результате, эти зараженные бактериями воды также попадают в грунтовые воды, реки и море.

Поэтому возникает проблема с водой, ведь все, что попадает под землю из трупов и свалок возле домов, будет в тех источниках, из которых люди будут брать воду. А с жарой инфекционные болезни будут расти безумными темпами.

Через загрязненные реки и море рыба, которая будет едва ли не единственным способом для людей питаться, тоже будет опасна для потребления. Ведь кроме всего упомянутого, в море будут попадать тяжелые металлы и химические вещества от снарядов и их взрывов. Эта проблема связана, по словам Бородина, с тем, что в Мариуполе российские оккупанты использовали много запрещенного вооружения.

Кроме того, экологическую катастрофу спровоцируют и последствия вражеских обстрелов металлургических комбинатов в Мариуполе.

Известно, что оккупанты использовали оружие, поэтому могли повредить защитную дамбу, которая не позволяла воде из химического отстойника попадать в море. Также специальные зажигательные снаряды с содержанием фосфора, которые использовали россияне, также в будущем попадут в море.

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