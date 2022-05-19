Об этом сообщил советник мэра Мариуполя, опубликовавший отрывок из пропагандистского сюжета, 19 мая.

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Такие престуры в Мариуполе производят уже не впервые. Очередной прошел 18 мая. На нем присутствовали и купленные иностранные "журналисты".

Вчера состоялся очередной престур в Мариуполе. Участниками престуры, кроме российских пропагандистов, стали иностранные "журналисты" скуплены россией. Единственная точка визита – площадь Воинов Освободителей. Единственная цель – заявление Пушилина о "разрушении города действиями украинской армии". Все остальное только фон для подкрепления основного тезиса,

– написал Петр Андрющенко.

В то же время в Мариуполе продолжается "кроткое принуждение" о получении письменных "свидетельств" о "разрушении города украинской армией". Таким образом, Россия пытается скрыть свои циничные преступления и сделать виновными украинскую армию.

На видео, опубликованном советником мэра Мариуполя, слышно, как вожак так называемо ДНР Пушилин говорит, что дома в городе "обстреляли украинские подразделения". По словам коллаборациониста, поврежденные здания снесут, а вместо них Россия построит новые.

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Последние новости российской пропаганды

18 мая россияне распространяли фейк о расположении подразделений ВСУ в Одессе. Это они делали для того, чтобы люди обсуждали настоящие позиции наших защитников и защитниц в регионе. Глава Одесской ОВА Сергей Братчук призвал не поддаваться провокациям.

В ОК "Юг" рассказали, что захватчики повезут медийщиков в оккупированный Херсон, Новую Каховку, Скадовск, Армянск. Там они должны встретиться с коллаборантами. Все для создания ложной картинки русской пропаганды.

Также будут демонстрировать фейковые "доказательства", мол, ВСУ обстреливают мирных жителей. Когда россияне оставляют свои позиции в селе, выводят технику в направлении наших позиций и готовят по гражданским. А потом, возвращаясь в село, рассказывают, что якобы делали это украинские военные.

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