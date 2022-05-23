ВОЗ уже делает заявления о возможном распространении холеры во временно оккупированном Мариуполе. О том, можно ли предотвратить катастрофы, рассказал заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов, передает 24 канал.

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Он сказал, что по оценкам местных властей до 150 тысяч мариупольцев еще заблокированы в городе, а кафиры планируют там совершить частичный запуск воды, который убьет часть населения.

Из-за загрязненной воды погибнет до 10 тысяч мариупольцев

Орлов сказал, что российские кафиры даже не задумаются над тем, что перед запуском воды необходимо сначала запустить канализацию. В то же время, сделать это, к сожалению, невозможно, ведь все системы в городе разрушены.

Есть только два варианта. Либо эта вода пойдет в открытые источники – реки и Азовское море, либо в грунтовые воды. Люди берут воду из колодцев, из подземных источников, поэтому попадание в пищу и использование (загрязненной воды – 24 канал) в быту крайне опасно,

– объяснил заместитель городского головы.

Власти города уже попытались подсчитать все риски и нелестные цифры. По оценкам, до 10 тысяч мариупольцев могут умереть из-за инфекционных заболеваний.

По словам Орлова, спасти людей можно только из-за гуманитарной эвакуации. Также могут помочь международные организации, в частности Красный Крест и Каритас, которые должны взять на себя гуманитарную миссию в Мариуполе.

Мариуполь на грани катастрофы

ВОЗ заявляет, что из-за разрушенной системы водоснабжения в Мариуполе возможно распространение инфекционных заболеваний, включая холеру, ведь заблокированные жители уже третий месяц живут в полной антисанитарии.

Одна из главных угроз и причин экологической катастрофы – тела погибших, похороненных во дворах. Трупный яд попадает в водопроводные системы, подземные источники, а также реки и моря, а могилы погибших находятся рядом с коммуникациями водоснабжения и водоотвода. Критичности придают и сезонные дожди.

Ранее лидер экологического движения Мариуполя Максим Бородин сообщал , что вместе с попытками оккупантов восстановить водоснабжение, вода из-за повреждений в трубах водопровода и неработающих канализации начнет смешиваться с фекальными стоками и уже зараженная будет двигаться дальше к людям.

Еще одна причина экологических и эпидемиологических проблем в том, что в городе не работает сбор мусора, а бытовые отходы просто убираются рядом с домами и частично затапливаются водой из поврежденных труб водоснабжения и дождями. В результате зараженные бактериями воды также попадают в грунтовые воды, реки и море. Все, что попадает под землю из трупов и свалок возле домов, будет в тех источниках, из которых люди будут брать воду. По словам Бородина, с жарой инфекционные болезни будут расти безумными темпами.

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