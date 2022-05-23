Об этом утром 23 мая сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Действия кафиров он назвал ничем иным, как прямым мародерством

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Россияне продолжают похищать украинские ресурсы

Андрющенко отметил, что из-за проблем с возобновлением работы порта, оккупанты приступили к попытке вывоза металлопроката и остатков зерна с территории Мариупольского порта по железной дороге.

Россияне срочно приступили к ремонту железнодорожного полотна в Мариуполе и станции Сартана. Также сообщают об одновременной попытке возобновления железнодорожных путей в районе Волновахи,

– рассказал он.

Мотивацией захватчиков стали деньги, которые можно изъять из продажи ворованного на украинских землях.

Несколько десятков миллионов долларов США – достаточная мотивация и настоящая цель оккупационных властей Мариуполя. Россия – страна-мародер, "русский мир" – только уничтожение и ограбление", – добавил Андрющенко.

Напомним , что по данным Генштаба, на Слобожанском направлении российские кафиры взялись восстанавливать железнодорожную инфраструктуру в районе Купянска. Это необходимо вражеским войскам для оперативного опрокидывания грузов.

Ситуация в Мариуполе: коротко

Проблемы с водой:

По словам заммэра Сергея Орлова, до 150 тысяч мариупольцев еще заблокированы в городе.

ВОЗ делает заявления о возможном распространении холеры во временно оккупированном Мариуполе.

В городе разрушены все канализационные системы, однако это не останавливает решение кафиров подать местному населению грязную воду. По предварительным оценкам, до 10 тысяч мариупольцев могут умереть из-за инфекционных заболеваний.

Пока кафиры продолжают эксперименты с водоснабжением, мариупольцы обустраивают импровизированные колодцы везде, где могут найти воду. Естественно, она не питьевая, но другой в городе нет.

Андрющенко также рассказал, что из-за засоренных канализации дождевая вода смешивается вместе с телами людей и мусором. Следствием этого будет гниение и распространение трупного яда по всему городу.

Новая пропускная система:

С 21 мая в Мариуполе действует новая пропускная система – люди. которые хотят передвигаться по городу, должны иметь с собой специальные "пропуска".

Да, тем, кто хочет въехать в город, необходимо получить пропуски для автомобиля и пассажиров. Их выдают в фильтрационных пунктах в Мангуше и Виноградном.

Чтобы покинуть Мариуполь, нужны аналогичные пропуска на выезд.

Для передвижения по Мариупольскому району также нужно иметь пропуск. Заметим, что по этим пропускам въезд в районный центр запрещен.

Депортация украинцев:

Российские оккупанты проводят массовую депортацию из Мариуполя . Только в течение 21 мая в Россию принудительно вывезли 313 человек.

Из "фильтрационного" пункта в селе Никольское депортировали в Россию 70 человек, в том числе 12 детей;

С "фильтрационного" пункта в селе Безименное депортировали 175 человек, среди них - 17 детей.

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