В целом, ситуация на границах с Россией и Беларусью остается нестабильной. Подробнее об обстановке на территориях, граничащих с враждебными государствами, рассказали в вечернем своде Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Ситуация на Волынском и Полесском направлениях

Как сообщают в Генштабе, определенные подразделения Вооруженных сил республики Беларусь получили задание по прикрытию участка украинско-белорусской границы. сейчас эта деятельность приоритетна для тамошних войск.

В то же время, осталась угроза ракетно-авиационных ударов с территории Беларуси.

Обратите внимание . По данным белорусских партизан, сохраняется риск нападения на Украину с территории их государства. Впервые через два месяца они заметили движение российских "Искандеров" в направлении украинской границы. Большинство своих сил Россия из Беларуси уже вывела, но часть военных и их техника еще находятся на территории пропутинской страны.

Северское направление

Враг усиливает контроль и за украинско-российской границей. В настоящее время активизация разведчиков наблюдается в Брянской и Курской областях.

Противник проводит демонстрационные действия с целью предотвращения перемещения резервов наших войск в Восточную операционную зону,

– рассказывают в Генштабе ВСУ.

Кроме того, враг продолжает обстреливать населённые пункты и объекты гражданской инфраструктуры в Сумской и Черниговской областях.

Слобожанское направление

Враг производит систематические артиллерийские обстрелы позиций наших войск на Слобожанщине.

"Для повышения оперативности опрокидывания войск и грузов проводятся мероприятия по восстановлению железнодорожной инфраструктуры в районе населенного пункта Купянск", – рассказывают в Генштабе.

Где враг пытался проводить наступательные операции

Генштаб добавляет, что самым горячим направлением остается Восток Украины . Возле Славянска кафиры пытаются создать условия для наступления. Для этого они обстреливают населённые пункты на линии столкновения, на некоторых участках захватчики проводят разведку боем. Вооруженные Силы Украины сдерживают наступление и отбивают кафиров. Так, на указанном направлении, россияне в очередной раз понесли потери и скрылись.

В Донецком направлении враг все еще пытается прорвать оборону наших войск и выйти на административную границу Луганской области.

Вести наступление захватчики пробовали и на Северодонецком направлении . В частности, враг планировал захватить Александровку. Однако это намерение провалилось. ничего не удалось.

Интересно – потери врага по состоянию на 22 мая: смотрите видео