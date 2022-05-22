Россияне не перестают вести наступательные действия в этих регионах. Кроме того, они систематически обстреливают позиции Вооруженных сил Украины.

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Где враг пытался наступать

На Славянском направлении оккупанты прилагают все усилия, чтобы создать условия для наступления. Для этого они обстреливают населённые пункты на линии столкновения. Кроме того, на некоторых участках военные агрессора пытались провести разведку боем. Однако наши отважные защитники их отбили – оккупанты понесли потери и скрылись.

В Донецком направлении враг все еще пытается прорвать оборону наших войск и выйти на административную границу Луганской области.

Вести наступление захватчики пробовали и на Северодонецком направлении. В частности, они хотели захватить Александровку, но, к счастью, ничего не удалось. Поэтому россияне били по позициям ВСУ из ствольной артиллерии и минометов.

В то же время на Бахмутском направлении оккупанты хотели улучшить тактическое положение своих подразделений. Они вели боевые действия в районе населенных пунктов:

Тошковка,

Камышеваха,

Триполье,

Васильков.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский заявил, что на Востоке Украины ежедневно погибают 50-100 наших защитников. Об этом глава государства сказал, когда комментировал петицию о разрешении для мужчин призывного возраста уезжать за границу. Он подчеркнул, что это недопустимо, учитывая потери среди наших героев.

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Что известно о потерях россиян на войне в Украине

Российская армия, которую считали "второй сильнейшей в мире", терпит колоссальные потери в Украине. Наши военные мужественно ликвидируют наглых и жестоких оккупантов. По состоянию на утро 22 мая на войне погибли уже 29 050 вражеских армейцев.

Кроме того, ВСУ уничтожили огромное количество российской военной техники. Речь идет о танках, беспилотниках, артиллерийских системах и т.д.

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