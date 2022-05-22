Росіяни не припиняють вести наступальні дії у цих регіонах. Крім того, вони систематично обстрілюють позиції Збройних Сил України.

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Де ворог намагався наступати

На Слов'янському напрямку окупанти докладають усіх зусиль, щоб створити умови для наступу. Для цього вони обстрілюють населені пункти на лінії зіткнення. Крім того, на деяких ділянках військові агресора намагалося провести розвідку боєм. Однак наші відважні захисники їх відбили – окупанти зазнали втрат і втекли.

На Донецького напрямку ворог все ще намагається прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративний кордон Луганської області.

Вести наступ загарбники пробували й на Сєвєродонецькому напрямку. Зокрема, вони хотіли захопити Олександрівку, але, на щастя, нічого не вдалося. Тому росіяни гатили по позиціях ЗСУ зі ствольної артилерії та мінометів.

Водночас на Бахмутському напрямку окупанти хотіли покращити тактичне положення своїх підрозділів. Вони вели бойові дії в районі населених пунктів:

Тошківка,

Комишуваха,

Трипілля,

Василівка.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський заявив, що на Сході України щодня гинуть 50 – 100 наших захисників. Про це глава держави сказав, коли коментував петицію про дозвіл для чоловіків призовного віку виїжджати за кордон. Він наголосив, що це – неприпустимо з огляду на втрати серед наших героїв.

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Що відомо про втрати росіян на війні в Україні

Російська армія, яку вважали "другою найсильнішою у світі", зазнає колосальних втрат в Україні. Наші військові мужньо ліквідовують нахабних та жорстоких окупантів. Станом на ранок 22 травня на війні загинули вже 29 050 ворожих армійців.

Крім того, ЗСУ знищили величезну кількість російської військової техніки. Мовиться про танки, безпілотники, артилерійські системи тощо.

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