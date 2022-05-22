Відповідну інформацію повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Про нові зміни стало відомо 22 травня.
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У Маріуполі окупанти запровадили так звані "перепустки на пересування"
Петро Андрющенко розповів, що відповідний листок з так званими правилами окупантів сфотографували у Мангушському фільтраційному центрі.
Зокрема на ньому написані правила отримання перепустки на пересування.
Окрім написаного, наші джерела підтверджують, – попри написані правила, без перепустки навіть з реєстрацією особи в Маріуполі в'їжджати без перепустки не дозволяють,
– розповів Андрющенко.
Додав також, що найбільша проблема з цим є в маріупольців, які оселились в Мангушському районі без прописки, натомість прописані в Маріуполі.
"Тепер на пересування в межах району автівкою їм потрібна перепустка. Пекельний рівень режиму", – пояснив радник мера міста.
На самому листку з так званими "правилами" окупантів написана комендантська година – з 21 години вечора по 5 ранку.
Окупанти влаштували людям у Маріуполі пекельні правила / Фото Петра Андрющенка
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Останні новини про ситуацію в Маріуполі: коротко
- Російські окупанти депортують громадян України з міста. Зокрема рашисти примусово депортують українців до Росії. А ще не дають людям виїхати до України, погрожуючи розправою над ними та їхніми дітьми.
- Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що маріупольців вивозять в економічно депресивні регіони, аж до Далекого Сходу. Найбільш дальня точка, про яку відомо – це селище Врангеля, що вже майже у Японії. Щоразу людей вивозять якомога далі.
- Також у місті російські загарбники намагаються повністю русифікувати навчання. Відомо, що вони хочуть викладати усього три предмети:російську мову та літературу, історію Росії та математику.
- Радник мера міста розповів, що окупанти влаштовували свято на кістках – вони провели екскурсію всередині драмтеатру в Маріуполі. Перед цим у майже зруйнованому місті прововодили так званий автопробіг волонтерів" з червоними прапорами по місту. Саме цей театр Москва атакувала, хоч там були позначки "діти", а у підвалі було орієнтовно 1000 людей.
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