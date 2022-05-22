Російські окупанти проводять "зачистку" Маріуполя від українців. Рашисти примусово вивозять наших громадян до своєї країни.

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Депортація українців у депресивні регіони Росії

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко російські окупанти продовжують незаконне вивезення українських громадян до Росії. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

Особливу активність у здійсненні цього злочину ворог проявляє у Маріуполі.

Маріупольців вивозять в економічно депресивні регіони, аж до Далекого Сходу. Найбільш дальня точка, про яку нам відомо – селище Врангеля, це майже у Японії. Раніше була примусова депортація у ближні міста, а тепер наших людей везуть все далі й далі,

– розповів Андрющенко.

За словами радника міського голови Маріуполя, таким чином Росія хоче розв'язати демографічні проблеми у цих регіонах. Звідти виїхали майже всі мешканці через важкі умови та низькі зарплати. Власну недолугість управління рашисти хочуть покрити нашими громадянами.

Виїхати з тих регіонів нашим громадянам дуже складно, хоча теоретично можливо, успішні випадки вже були, зокрема, завдяки дружнім країнам Балтії, які відкрили для українців свої кордони. Єдине, що для цього потрібно у будь-якому разі – українські документи. У кого рашисти забрали документи, втекти з Росії буде важко, принаймні у найближчий рік.

Ситуація у Маріуполі: останні новини

Російські окупанти впровадили спеціальні перепустки, які дозволяють пересування містом, а також в'їзд та виїзд з населеного пункту. Перепустки потрібні навіть для того, щоб перетнути адміністративні межі районів самого Маріуполя.

Загарбники взялися за русифікацію навчання у Маріуполі. Вони сподіваються, що місто залишиться під їхнім контролем надовго.

Незаконна депортація мирних маріупольців у Росію продовжується. Ворог також активно вивозить до Росії українських малюків – лише 21 травня окупанти вивезли у свою країну 55 дітей.

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