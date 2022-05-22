Також президент пояснив рішення, ухвалені щодо Польщі. Відповідне звернення Володимир Зеленський оприлюднив пізно ввечері 22 травня.

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Справжній польський день – Дуда відвідав Київ та виступив у Раді

Володимир Зеленський розповів, що 22 травня в Україні був справжній польський день. Президент України запевнив, що був радий вітати в Києві президента Польщі.

Зеленський пригадав, що 3 травня у Верховній Раді в онлайн-форматі виступив прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, вже 22 травня – особисто був президент Польщі. Саме ця лінія відносин України з Польщею та Британією – була дуже дієвою і залишається такою під час війни.

Я радий відзначити, що українсько-польські відносини нарешті – на абсолютно чистій, щирій основі, без будь-яких чвар і старої конфліктної спадщини. Це – досягнення. Історичне досягнення наших народів,

– пояснив президент.

Володимир Зеленський побажав, щоб таке братерство між українцями й поляками було завжди: "Щоб наша єдність, єдність українців і поляків, була сталою величиною, яку нікому не порушити".

Тому президент України підписав указ про запровадження нової відзнаки України для подяки містам партнерських держав, які найбільше нас допомогли – польський Ряшів став першими містом-рятівником.

Окрім того, Володимир Зеленський розповів про:

підготовку законопроєкту, який буде дзеркальним відповідником ухваленого в Польщі закону про наших громадян, яким надали такі ж можливості для роботи, життя, навчання й лікування, що і полякам. Так Україна демонструє свою вдячність та повагу;

те, що хоче, щоб це було елементом нашої нової політики сусідства: "Ми маємо вирішити суперечки й прибрати тиск минувшини з наших сучасних відносин з усіма сусідами України, які нас поважають, і які не є окупантами нашої держави";

Україна запроваджує з Польщею спільний митний контроль.

Володимир Зеленський також анонсував, що наступного тижня буде нова зустріч представників держав-партнерів – "Рамштайн-2". Там можуть ухвалити нові корисні рішення для нашої оборони.

Підписав указ про нагородження наших військових. 194 військовослужбовці Збройних Сил України відзначені державними нагородами. З них 44 – посмертно,

– розповів Зеленський.

Президент України пригадав, що всі мають завжди пам'ятати про людей, які віддають життя за Україну. Для того, щоб ми могли жити вільно й обирати самостійно, з ким дружити, кого шанувати і які цінності передавати своїм дітям.

Вечірнє звернення Зеленського за 22 травня: дивіться відео