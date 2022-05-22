Президент України Володимир Зеленський зустрівся з польським президентом Анджеєм Дудою. Глава держави подякував полякам за підтримку, також лідери держав обговорили подальшу співпрацю між нашими країнами.

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Спрощення перетину кордону

Під час свого виступу у Верховній Раді Володимир Зеленський розповів про кроки, які йому вдалося узгодити з Анджеєм Дудою. Він запевнив, що глави держав розуміють один одного з півслова, тому подальша співпраця буде налагоджуватися швидко та ефективно.

Президент повідомив, що ментально між поляками та українцями вже давно немає кордону, тому потрібно втілити це на практиці.

Ми дійшли згоди найближчим часом втілити це у відповідній двосторонній Угоді. Спершу щодо спільного прикордонно-митного контролю, а згодом і єдиного умовного кордону, коли Україна буде членом Європейського Союзу,

– сказав Зеленський.

Глава держави також повідомив, що Анджей Дуда та президентка Словаччини Зузанна Чапутова здійснять візити до європейських країн, які "скептично" налаштовані щодо вступу України в ЄС. Лідери Польщі та Словаччини зроблять усе, щоб переконати їх в необхідності прийняття України в європейську родину.

Окремо президент подякував Польщі за законопроєкт щодо підтримки українських громадян. Незабаром Зеленський подасть у Верховну Раду дзеркальний закон, але він сподівається, що полякам ніколи не доведеться ним користуватися.

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