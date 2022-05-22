Українці та поляки єднаються у найважчі періоди, – Зеленський

Глава держави назвав президента Польщі "другом та братом" для України. Після цього нардепи піднялися з сидінь та привітали Дуду гучними оплесками.

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Зеленський процитував польське прислів'я: "Гість в дім – Бог в дім". Він зазначив, що це світогляд за яким поляки живуть з початку повномасштабної війни в Україні. Адже саме вони приймають найбільше українських біженців. У той час, як одні сусіди кидають у нас ракети, інші – допомагають.

24 лютого Росія зруйнувала ще дещо. Це – своєрідне "сховище" минулих суперечностей між Україною і Польщею. В один день стало ясно, що всі ці суперечності – не мають сили, коли є сила такої загрози. Загрози виживанню наших народів,

– зазначив Зеленський.

Він розповів, що разом з Дудою розбирав це "сховище" – президенти планували збудувати Меморіал примирення на спільному кордоні. Однак український кордон перейшли ті, які прагнуть інших меморіалів.

24 лютого змінило і українців, і поляків. Війна вкотре показала, що у найважчі часи наші народи завжди єднаються та забувають про минулі чвари. Київ та Варшава разом захищають свободу та незалежність.

"24 лютого ми почали писати новий том нашої спільної історії. Єдність наших народів має тривати вічність. Її ніколи більше не має паплюжити ворожнеча", – наголосив український президент.

Зеленський процитував Івана Павла ІІ

Український президент процитував слова 264-го Папи Римського Івана Павла ІІ, який був поляком. Понтифік називав розпалювання ворожнечі між українцями та поляками "кричущим анархізмом". Глава церкви казав, що нові часи не дозволяють нашим народам залишатися в полоні сумних спогадів. Папа закликав надавати пріоритет тому, що об'єднує, а не тому, що розділяє. Він хотів, щоб українці та поляки будували спільне майбутнє, засноване на братерстві та повазі.

Обидві країни, за словами Зеленського, так і зробили. Вони навчилися розрізняти ворогів та цінувати друзів. Тепер український президент розуміє польського з пів слова.

Неважливо кирилиця чи латиниця, неважливо як ми пишемо "воля" і "незалежність". Важливо, що ці речі українці і поляки промовляють однаково. І однаково готові їх захищати,

– підкреслив Зеленський.