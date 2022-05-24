Окупанти не спроможні вести наступ на кількох стратегічних напрямках

Такі дані повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

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За словами Мотузяника, російська армія показала, що не може вести активні бойові дії одночасно на стратегічних напрямках. Окупантам можуть вдаватися лише певні тактичні операції, але загальний наступ вони вже провалили.

Тому зараз ворог зосередився на конкретних цілях – Сході Україні – та активно підтягує туди зброю і техніку.

Майже 170 тисяч живої сили Росія кинула на війну в Україну. Загалом були залучені понад 90 БТГ. Ще близько 30 росіяни можуть ввести в дію впродовж півтора – двох місяців. Збройні Сили України активно нищать противника. Станом на 17 травня повністю знищені 17 БТГ,

– зазначив речник відомства.

Він додав, що зараз ситуація на фронті надзвичайно складна. Найгарячіше – на Донецькому та Слов'янському напрямках. Там окупанти майже без перестанку гатять з усієї зброї, яку лиш мають.

Наші відважні захисники мужньо протистоять окупантам та вже 3 місяці не дають їм здійснити головний цинічний намір – захопити Україну.

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Яких втрат зазнали росіяни за 3 місяці війни

особового складу втратили 29 350 (+150 за останню добу);

танків – 1302 (+9);

бойових броньованих машин –3 194 одиниць (+28);

артилерійських систем – 606 одиниць (+2) ;

РСЗВ – 201 одиницю;

засобів ППО – 93 одиниці;

одиниці; літаків – 205 одиниць (+1);

гелікоптерів – 170 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 480 одиниць (+4) ;

крилатих ракет – 112 одиниць (+2);

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 213 одиниць (+7);

спеціальної техніки – 43 одиниці.

Зауважимо, що ці дані не є остаточними. Адже зараз тривають активні бойові дії, тому підрахувати точну кількість загиблих – неможливо.

Зверніть увагу! Українські військові ліквідували командира другої роти спеціального полку імені Кадирова, капітана поліції Асвада Ідрісов. Про це стало відомо 24 травня.

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