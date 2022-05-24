Відеодоказ з'явився 24 травня на сторінці командування Сил спеціальних операцій ЗСУ. У відомстві наголосили, що це – перше відео з камери дрона-камікадзе Switchblade.

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Поки росіяни пиячать, ЗСУ атакують

За даними наших воїнів, на одній із позицій російські окупанти вирішили перепочити та спокійно розпити спиртне. Для місця відпочинку обрали броню свого танку.

Утім, звичне для росіян заняття було раптово перерване несподіваною атакою з повітря,

– розповідають захисники України.

Сучасний безпілотник-камікадзе, оснащений потужною вибухівкою, влетів прямо в танк, завдавши противнику непоправних втрат.

Процес знищення противника зняла камера, яка входить у комплектацію дрона.

"Відео вперше публікується на широкий загал, але варто відзначити, що бойове застосування БПЛА-камікадзе є сталою практикою для ССО України під час війни з російськими загарбниками", – йдеться в описі під відео.

Українські військові додають, що Switchblade, які Україна отримала у рамках військової допомоги від США – гарний приклад того, як допомога іноземних партнерів разом із навченістю та професіоналізмом дають позитивні результати на фронті.

В ЗСУ додали, що наразі таким методом знищено два екіпажі ворога.

Як наші військові знищують окупантів: дивіться відео

Довідка. Дрони Switchblade, які не постачалися в Україну до підписання ленд-лізу, – це тактичний ударний одноразовий безпілотний авіакомплекс, створений компанією із США AeroVironment.

Особливості дронів-камікадзе

Цей дрон – невеликий, малопомітний та безкомпромісно точний. Це баражуючий боєприпас, який здатен не просто знайти ціль, а й навіть переслідувати її, допоки не знищить.

Попри свою скромну вагу у 2,5 кілограма, Switchblade 300 може розвивати швидкість до 160 кілометрів на годину і перебувати у повітрі до 15 хвилин.

Хоч дальність польоту всього 10 кілометрів, вона компенсується практичністю використання.

Для запуску потрібна лише одна людина: якщо запуск відбувається з тубуса, це займає всього 2 хвилини. Принцип схожий до міномета. Зі спеціальної пускової коробки підготовка до запуску займає до 10 хвилин.

Відомо, що Україна ж отримала вже понад 700 таких дронів-камікадзе. На цьому поставки не закінчуються. У США вже заявили про надання нової генерації Switchblade – модель 600.