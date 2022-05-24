Оккупанты не способны вести наступление на нескольких стратегических направлениях

Такие данные сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

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По словам Мотузяныка, российская армия показала, что не может вести активные боевые действия одновременно на стратегических направлениях. Оккупантам могут производиться только определенные тактические операции, но общее наступление они уже провалили.

Поэтому сейчас враг сосредоточился на конкретных целях – на востоке Украины – и активно подтягивает туда оружие и технику.

Около 170 тысяч живой силы Россия бросила на войну в Украину. В общей сложности были привлечены более 90 БТГ. Еще около 30 россияне могут ввести в действие в течение полутора – двух месяцев. Вооруженные Силы Украины активно уничтожают противника. По состоянию на 17 мая полностью уничтожены 17 БТГ,

– отметил спикер ведомства.

Он добавил, что сейчас ситуация на фронте очень сложная. Горячее всего – на Донецком и Славянском направлениях. Там кафиры почти без перестанка стряпают из всего оружия, которое только имеют.

Наши отважные защитники мужественно противостоят оккупантам и уже 3 месяца не дают им осуществить главное циничное намерение – захватить Украину.

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Какие потери понесли россияне за 3 месяца войны

личного состава потеряли 29 350 (+150 за последние сутки);

танков – 1302 (+9);

боевых бронированных машин –3 194 единиц (+28);

артиллерийских систем – 606 единиц (+2);

РСЗО – 201 единица;

средств ПВО – 93 единицы;

единицы; самолетов – 205 единиц (+1);

вертолетов – 170 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 480 единиц (+4);

крылатых ракет – 112 единиц (+2);

кораблей и катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2213 единиц (+7);

специальной техники – 43 единицы.

Заметим, что эти данные не окончательны. Ведь сейчас продолжаются активные боевые действия, поэтому подсчитать точное количество погибших невозможно.

Обратите внимание! Украинские военные ликвидировали командира второй роты специального полка имени Кадырова, капитана полиции Асвада Идрисова. Об этом стало известно 24 мая.

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