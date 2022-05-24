С начала полномасштабного наступления России на Украину прошел третий месяц. Как выглядит карта боевых действий – смотрите дальше.

Кстати "Искандеры" у границы в Беларуси и хаотические обстрелы Северодонецка: основное за 90-й день войны

Какая ситуация на фронте

Российские оккупанты наступают на Востоке. Обстреливают всю линию столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком, Слобожанском и Южнобужском районах. Горячее всего – возле Лисичанска и Северодонецка, потому что россияне не оставляют надежд выйти на административную границу Луганской области.

На Северодонецком направлении штурмуют Тошковку и Устиновку. В Бахмутском направлении враг улучшил тактическое положение в районе Васильевки.

На Славянском – враг хочет возобновить наступление. Для этого оккупанты развернули в южной части Изюма дополнительные подразделения ствольной артиллерии.

На Лиманском – россияне пытаются форсировать реку Северский Донец на участке Дроновка – Белогоровка. Захватчики развернули подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

На Харьковском – враг основные усилия сосредотачивается на удержании занятых позиций и улучшении своего тактического положения. Штурмует Терновую.

На Запорожье оккупанты усиливают группировку войск для возобновления наступательных действий в направлении Васильевка – Каменское. Артиллерийские обстрелы не прекращаются в Николаевской области.

Кроме того, захватчики нанесли авиационный удар по позициям наших войск в районе населенного пункта Белополье Сумской области. Также они осуществляют инженерное оборудование позиций возле пункта пропуска "Погар" и Случовска Брянской области.

Россияне продолжают тактику террора против украинского гражданского населения на захваченных территориях. Социально-экономическая ситуация на Юге и Востоке ухудшается.

Угроза ударов из Беларуси

В Беларуси продолжают прикрывать участок границы в Брестской и Гомельской областях. Возрастает угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по Украине из Беларуси. Дело в том, что агрессор переместил дивизион ОТРК "Искандер-М" в Брестскую область на расстояние до 50 километров от госграницы.



Карта боевых действий на 24 мая / Фото liveuamap

Смотрите больше – 90-й день войны. Оперативная информация от Генштаба ВСУ: