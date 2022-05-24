Операция "дон_гон_дон" продолжается. В этот раз к vip-поклонникам творчества Кобзона присоединился командир второй роты специального полка имени Кадырова капитан полиции Асвад Идрисов. Он пропустил занятия по топографии в российском университете спецназа в Гудермесе, а потому уже вернулся домой,

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