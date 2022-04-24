"Кадыровское" подразделение в Украине – не боеспособное

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что "кадыровское" подразделение в Украине – не боеспособное. По его информации, около 10 тысяч "кадыродвцев" было под Киевом и столько же под Мариуполем.

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В общем, можно сказать, что их было около 25 тысяч – не только из Чечни, а в целом из кавказских республик. Из которых не менее 5 тысяч погибли и ранены,

– рассказал советник Андрея Ермака.

Арестович заявил, что они должны были захватить Киев. Но, по словам советника главы ОП, украинские военные накрывали "кадыровские" колонны артиллерией и авиацией. Только за один раз, как сказал Арестович, было уничтожено 30 – 40 машин.

Он отметил, что "кадыровцы" попадали в засады украинских военных, что пошатнуло их боевой дух.

Настроение у них сразу упало – еще, по сути, не вступая с нашими войсками в бой, просто от авиации и от артиллерии,

– заявил Арестович.

У Кадырова был очень неприятный разговор с Путиным

Советник Ермака рассказал, что после этого у Рамзана Кадырова был "очень неприятный разговор с Путиным по поводу реальной боеспособности". Впоследствии, по словам Арестовича, "кадыровцев" перебросили в Мариуполь, где Кадыров лично приехал вдохновить их.

Он объяснил, что "кадыровцы" снимают постановочные видео, что якобы участвуют в боевых действиях.

"Потом они начали снимать забавные видео, где они якобы воюют. Где даже не профессиональные военные, а обычные журналисты видят, что это постановочные видео. Они двигаются в третьем-четвертом эшелоне – чтобы сняться, чтобы что-то изобразить. В отдельных боевых эпизодах, не очень напряженные, они участвуют", – резюмировал Арестович.

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