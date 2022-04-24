"Кадирівський" підрозділ в Україні – не боєздатний

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що "кадирівський" підрозділ в Україні – не боєздатний. За його інформацією, близько 10 тисяч "кадирідвців" було під Києвом та стільки ж під Маріуполем.

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Загалом можна сказати, що їх було близько 25 тисяч – не лише з Чечні, а загалом із кавказьких республік. З яких не менше 5 тисяч загинуло та поранено,

– розповів радник Андрія Єрмака.

Арестович заявив, що вони мали захопити Київ. Та, за словами радника глави ОП, українські військові накривали "кадирівські" колони артилерією та авіацією. Лише за один раз, як сказав Арестович, було знищено 30 – 40 машин.

Він зазначив, що "кадирівці" потрапляли у засідки українських військових, що похитнуло їх бойовий дух.

Настрій у них одразу впав – ще, по суті, не вступаючи з нашими військами до бою, просто від авіації та від артилерії,

– заявив Арестович.

У Кадирова була дуже неприємна розмова з Путіним

Радник Єрмака розповів, що після цього у Рамзана Кадирова була "дуже неприємна розмова з Путіним щодо реальної боєздатності". Згодом, за словами Арестовича, "кадирівців" перекинули до Маріуполя, де Кадиров особисто приїхав надихнути їх.

Він пояснив, що "кадирівці" знімають постановочні відео, що нібито беруть участь у бойових діях.

"Потім вони почали знімати кумедні відео, де вони нібито воюють. Де навіть не професійні військові, а звичайні журналісти бачать, що це є постановочні відео. Вони рухаються в третьому-четвертому ешелоні – щоб знятись, щоб щось зобразити. В окремих бойових епізодах, які не дуже напружені, вони беруть участь", – резюмував Арестович.

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