Украина и Россия согласились на эвакуацию украинских защитников с "Азовстали". Украина пошла на такой шаг, чтобы спасти жизнь своих военных. Для российских оккупантов это было нужно, чтобы объявить о полном захвате Мариуполя.

Больше об этом Россия могла согласиться на эвакуацию с "Азовстали", чтобы провозгласить Мариуполь своим, – ISW

Правда вместо "восторженных отзывов", в российских соцсетях немало негодования. Вскоре возмущение может быть не только среди пользователей соцсетей, но и военных. Все потому, кто из оккупантов будет управлять в Мариуполе. По всей вероятности, город перейдет под контроль кадыровских боевиков и их сумасбродного вождя Рамзана Кадырова.

Британская разведка отмечает, что российские войска окружали Мариуполь больше десяти недель, но не сумели добиться успеха. Потому и пришлось позвать на помощь кадыровских бойцов, которых британцы назвали "вспомогательный персонал". Это те войска, которые в ведении Кадырова, и которые занимались его обслуживанием.

И после того, как украинский гарнизон будет выведен из Мариуполя, именно кадыровцы будут контролировать город. Для этого там уже находится двоюродный брат Кадырова Адам Делихманов.

Британские разведчики указывают, что именно он мог исполнять обязанности кадыровского полевого командира в Мариуполе. Но никаких подтверждений тому, что он участвовал в боевых действиях или командовал ими, нет.

Подробнее Двоюродный брат Кадырова мог быть полевым командиром в Мариуполе, – британская разведка

Привлечение кадыровцев в оккупацию города может привести к напряженным отношениям в военном руководстве. А также свидетельствует о проблемах оккупантов с личным составом.

"Боевое развертывание такого разнородного персонала демонстрирует значительные проблемы России с ресурсами в Украине и, вероятно, способствует разъединению командования, которое продолжает препятствовать операциям России", – говорится в сообщении британской разведки.

До этого уже не раз были зафиксированы случаи конфликтов между российскими военными и кадыровцами. Россияне жаловались, что кадыровцы никогда не участвуют в боевых действиях, а только занимаются мародерством и съемками видео для соцсетей. Их даже прозвали "тикток-войсками". Хотя в первые дни войны погиб кадыровский генерал Магомед Тушаев, руководивший полком российской нацгвардии в Чечне. Его убили еще 26 февраля возле Гостомеля.

Мариуполь отдадут чеченцам

О том, что именно кадыровцы примут "шефство" над Мариуполем, писал и советник городского головы Петр Андрющенко. Среди причин – устрашение и подавление сопротивления среди местного населения. Ведь, по мнению оккупантов, город оказался слишком недружественным и националистическим.

При этом кадыровцы получат право на мародерство в городе, а также доступ в порт.

Ситуация в Мариуполе: коротко

Что касается самого Мариуполя, то сейчас там осталось только четверть довоенного населения. И даже оккупанты признают, что 60% домов непригодны для жизни. Город оказался на пороге гуманитарного кризиса.

Большое количество местного населения было вынуждено уехать. Части это удалось сделать на территорию, подконтрольную Украине. В настоящее время выезды из города заблокированы. А желающих уехать отправляют в фильтрационные лагеря.

Многие мариупольцы погибли во время штурма города оккупантами. Хоронят их в братских могилах как на территории Мариуполя, так и окрестных сел, где вырывают траншеи, куда сбрасывают тела.

При этом россияне осуществляют депортацию местного населения в отдаленные регионы России, забрав у них документы.