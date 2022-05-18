Україна та Росія погодилася на евакуацію українських захисників з "Азовсталі". Україна піша на такий крок, щоб врятувати життя своїх військових. Для російських окупантів це було потрібно, щоб оголосити про цілковите захоплення Маріуполя.

Більше про це Росія могла погодитися на евакуацію з "Азовсталі", аби проголосити Маріуполь своїм, – ISW

Правда замість "захоплених відгуків", в російських соцмережах чимало обурення. Невдовзі обурення може бути не лише серед користувачів соцмереж, але й серед військових. Все через те, хто з окупантів буде керувати в Маріуполі. Цілком ймовірно, що місто перейде під контроль кадирівських бойовиків та їхнього навіженого вождя Рамзана Кадирова.

Британська розвідка відзначає, що російські війська оточували Маріуполь понад десять тижнів, але не зуміли досягнути успіху. Тому і довелося покликати на допомогу кадирівських бійців, яких британці назвали "допоміжний персонал". Це ті війська, які в підпорядкуванні Кадирова, і які займалися його обслуговуванням.

І після того, як український гарнізон буде виведено з Маріуполя, саме кадирівці будуть контролювати місто. Для цього там вже перебуває двоюрідний брат Кадирова Адам Деліхманов.

Британські розвідники вказують, що саме він міг виконувати обов'язки кадирівського польового командира в Маріуполі. Але жодних підтверджень того, що він брав участь в бойових діях чи командував ними, немає.

Детальніше Двоюрідний брат Кадирова міг бути польовим командиром в Маріуполі, – британська розвідка

Натомість залучення кадирівців до окупації міста може призвести до напружених відносин у військовому керівництві. А також свідчить про проблеми окупантів з особовим складом.

"Бойове розгортання такого різнорідного персоналу демонструє значні проблеми Росії з ресурсами в Україні та, ймовірно, сприяє роз’єднанню командування, яке продовжує перешкоджати операціям Росії", – йдеться в повідомленні британської розвідки.

До цього вже неодноразово були зафіксовані випадки конфліктів між російськими військовими та кадирівцями. Росіяни скаржилися, що кадирівці ніколи не беруть участі в бойових діях, натомість тільки займаються мародерством та зйомками відео для соцмереж. Їх навіть прозвали "тікток-військами". Хоча в перші дні війни загинув кадирівський генерал Магомед Тушаєв, який керував полком російської нацгвардії в Чечні. Його вбили ще 26 лютого біля Гостомеля.

Маріуполь віддадуть чеченцям

Про те, що саме кадирівці візьмуть "шефство" над Маріуполем, писав і радник міського голови Петро Андрющенко. Серед причин – залякування та придушення спротиву серед місцевого населення. Адже, на думку окупантів, місто виявилося занадто недружнім та націоналістичним.

При цьому кадирівці отримають право на мародерства у місті, а також доступ до порту.

Ситуація в Маріуполі: коротко

Щодо самого Маріуполя, то зараз там залишилося лише чверть довоєнного населення. І навіть окупанти визнають, що 60% будинків непридатні для життя. Місто опинилося на порозі гуманітарної кризи.

Чимала кількість місцевого населення була змушена виїхати. Частині це вдалося зробити на територію, підконтрольну Україні. Зараз виїзди з міста заблоковані. А тих, хто хоче виїхати, відправляють у фільтраційні табори.

Чимало маріупольців загинуло під час штурму міста окупантами. Ховають їх у братських могилах як на території Маріуполя, так і навколишніх сіл, де виривають траншеї, куди скидають тіла.

При цьому росіяни здійснюють депортацію місцевого населення у віддалені регіони Росії, забиравши в них документи.