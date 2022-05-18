Російські окупанти постійно розповідають маріупольцям брехню про воєнні події. Про це повідомили в Маріупольській міській раді 18 травня.

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В Маріуполі загинуло 100 тисяч людей. Війна була тільки на Донеччині. А Київ без бою давно взяли російські війська. Дивовижні речі розповідають маріупольці, які тільки-но вибираються з міста,

– мовиться в повідомленні.

Зараз в Маріуполі залишається приблизно чверть від довоєнного населення. Людей переконують, що їх кинули напризволяще, максимально блокують виїзд у бік вільної України та лякають призовом на першому ж українському блокпості. Проте маріупольці все одно намагаються виїхати до Запоріжжя та інших вільних міст.

У Маріупольській міськраді кажуть, що в жителів міста зовсім інша картинка світу. Її формує голодне життя під постійними бомбардуваннями в повному інформаційному вакуумі Російська пропаганда дуже потужно працює в Маріуполі. Саме тому міська влада закликає знову поновлювати масову евакуацію та відкривати нові зелені коридори з Маріуполя.

Центр підтримки для маріупольців

Центри підтримки "ЯМаріуполь" відкривають по всій Україні.

В цю тяжку годину підтримуємо продуктами, ліками, грошима. Допомагаємо лікувати душевні рани. Надаємо юридичний та медичний супровід. Бо тут працюють маріупольці заради маріупольців,

– пише міськрада.

Наразі центри підтримки працюють за адресами:

Запоріжжя, проспект Соборний, 150А;

Дніпро, вулиця Воскресенська, 23.

Незабаром їх відкриють ще в 7 містах.

Евакуація бійців з "Азовсталі" триває

18 травня Зеленський заявив, що евакуація українських захисників з "Азовсталі" триває. Її контролюють наші військові та розвідники. До евакуації залучили найбільш впливових міжнародних посередників.

Відомо, що з "Азовсталі" вже вдалося евакуювати 264 героїв. Їх незабаром мають обміняти на російських полонених.

Перший командир полку "Азов" Андрій Білецький закликав людей утриматися від коментарів та оцінок того, що відбувається там. Адже це може нашкодити порятунку українських захисників.

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