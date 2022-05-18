Российские оккупанты постоянно рассказывают мариупольцам ложь о военных событиях. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете 18 мая.

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В Мариуполе погибли 100 тысяч человек. Война была только на Донбассе. Киев же без боя давно взяли российские войска. Удивительные вещи рассказывают мариупольцы, которые только выбираются из города,

– говорится в сообщении.

Сейчас в Мариуполе остается примерно четверть от довоенного населения. Людей убеждают, что их бросили на произвол судьбы, максимально блокируют выезд в сторону свободной Украины и пугают призывом на первом же украинском блокпосте. Однако мариупольцы все равно пытаются выехать в Запорожье и другие свободные города.

В Мариупольском горсовете говорят, что у жителей города совсем другая картинка мира. Ее формирует голодная жизнь под постоянными бомбардировками в полном информационном вакууме. Российская пропаганда очень мощно работает в Мариуполе. Именно поэтому городские власти призывают снова возобновлять массовую эвакуацию и открывать новые зеленые коридоры из Мариуполя.

Центр поддержки для мариупольцев

Центры поддержки "ЯМариуполь" открывают по всей Украине.

В этот трудный час поддерживаем продуктами, лекарствами, деньгами. Помогаем лечить душевные раны. Предоставляем юридическое и медицинское сопровождение. Потому что здесь работают мариупольцы ради мариупольцев,

– пишет горсовет.

В настоящее время центры поддержки работают по адресам:

Запорожье, проспект Соборный, 150А;

Днепр, улица Воскресенская, 23.

В скором времени их откроют еще в 7 городах.

Эвакуация бойцов из "Азовстали" продолжается

18 мая Зеленский заявил, что эвакуация украинских защитников из "Азовстали" продолжается. Ее контролируют наши военные и разведчики. К эвакуации были привлечены самые влиятельные международные посредники.

Известно, что из "Азовстали" уже удалось эвакуировать 264 героя. Их скоро должны обменять на российских пленных.

Первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий призвал людей воздержаться от комментариев и оценок происходящего там. Это ведь может навредить спасению украинских защитников.

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