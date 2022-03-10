До України кадирівці прибули у зону відчуження у Чорнобилі через білоруський кордон. Серед них були командири "Север" – Магомед Тушаев, який вже помер; "Юг" – Хусейн Межидов; "Ахмат-Грозний" – Анзор Бісаєв.

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Загалом до України потрапили 1200 кадировців.

Що відомо про російських вбивць

Генерал-майор Тушаєв був офіцером ОМОН і командиром 141 моторизованого полку національної гвардії Чечні. Його вбили українські військові 26 лютого поблизу Гостомеля.

Анзор Бісаєв наразі перебуває або в Бородянці, або в Бабинцях на Київщині. Він є командиром загону особливого призначення управління федеральної служби національної гвардії Росії в Чеченській Республіці.

Хусейн Межидов перебуває у Київській області в Бабинцях. Він командир 249 окремого спеціального моторизованого ордену Жукова батальону "Юг".

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