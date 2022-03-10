Кадирівці опублікували фото, де вони начебто з дитиною українців. Вони написали, що їм принесли квіти.

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Представник кадирівців написав, що діти дякують кадирівцям да добро та допомогу.

Злочини кадирівців

У Запорізькій області кадирівці розстріляли працівників Укрпошти. Через постійний вогонь автомобіль з вбитими людьми стоїть серед поля. Тіла людей неможливо евакуювати.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що кадирівці тероризують мирних жителів у Київській області. Вони стріляли по мирному населенню в селі Мила.

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