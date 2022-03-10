Окупанти продовжують убивати українців на війні та атакувати мирні міста. Проте російська пропаганда й далі вигадує все нові способи, як виправдати свій режим.

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Пропагандисти не розуміють "істерії західних ЗМІ"

На одному з федеральних телеканалів Росії з'явились відео з Києва, Харкова та Сум. На кадрах справді немає знищених вулиць від ракетних атак окупантів.

Проте річ у тім, що відео місячної давності – ще до того, як Кремль розпочав повномасштабну війну проти України та вдерся на українські території. Пропагандисти взяли старі відео з вебкамер деяких міст.

Прокремлівська ведуча сказала, що кадри можна побачити "в режимі реального часу" та не розуміє "істерії західних ЗМІ". Мовляв, довоєнні відео дозволяють "об'єктивно оцінити ситуацію".

У столиці України – Києві все спокійно. На кадрах із Харкова теж звичайний день, а от у Сумах по дорогах їздять машини. Загалом нічого такого, що говорило б, що обстановка викликає тривогу,

– цинічно заявила пропагандистка.

Один із телеграм-каналів ж, який і помітив нову брехню російських псевдожурналістів, зробив спеціальний відеоряд. На ньому, під слова пропагандистки, можна побачити, що ж насправді відбувається в містах України.

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