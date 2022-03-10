Кадыровцы опубликовали фото, где они якобы с ребенком украинцев. Они написали, что им принесли цветы.

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Представитель кадыровцев написал, что дети благодарят кадыровцев за добро и помощь.

Преступления кадыровцев

В Запорожской области кадыровцы расстреляли работников Укрпочты. Из-за постоянного огня автомобиль с убитыми людьми стоит среди поля. Тела людей невозможно эвакуировать.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что кадыровцы терроризируют мирных жителей в Киевской области. Они стреляли по мирному населению в деревне Мила.

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