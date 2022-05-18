Британські розвідники розповіли, що мають на увазі Адама Делімханова. Сам голова Чечні здійснював контроль за тим, що відбувається в вщент зруйнованому загарбницькими військами місті.

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Особовий склад військ Росії – дуже різнорідний

Бойове розгортання такого різнорідного особового складу демонструє значні проблеми Росії з ресурсами в Україні і, ймовірно, сприяє роз'єднанню командування,

– зазначили в Міноборони Британії.

Британські військові кажуть: незважаючи на те, що росіяни тримали Маріуполь в оточенні близько 10 тижнів, стійкий опір українців затримав отримання ворогом повного контролю над містом.

Війська агресора зазнали значних втрат. Аби зламати Маріуполь і розгорнули чеченські сили, кількість яких, ймовірно, сягає кілька тисяч. Сюди входять як добровольці, так і підрозділи гвардії.

Російські ЗМІ неодноразово писали про Делімханова у Маріуполі

Зазначимо, що російські пропагандистські ЗМІ неодноразово заявляли про те, що Делімханов перебуває в Маріуполі. Особливо розхвалювали родича Кадирова та чинного депутата Держдуми чеченські медіа. Мовляв, Делімханов "відповідальний за всі напрямки у Маріуполі".

Жодних доказів того, що Делімханов брав безпосередню участь у бойових діях нема, проте у Грозному запевнили "у безпечних місцях він не відсиджувався". Ба більше, родича Кадирова Путін вже нагородив за участь в війні проти України. З 26 квітня чеченець має звання "героя Росії". Мовляв, це і за так звану "мужність, і за героїзм" – у викривленому розумінні окупантів, звісно.

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Хто такий Адам Делімханов: коротко

Делімханову – 52 роки.

У 2006 – 2007 роках він був заступником голови уряду Чечні.

Двоюрідний брат Кадирова – депутат Держдуми вже трьох скликань і, звісно, член партії "Єдина Росія"

У часи Ічкерії був водієм польового командира Салмана Радуєва, на початку другої Чеченської війни перейшов на бік росіян.

Кадиров раніше заявляв, що Делімханов у разі необхідності може стати його наступником.

З 2014 року родич Кадирова перебуває під санкціями США. Його неодноразово звинувачували в порушенні прав людини.

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