Уже в березні стало відомо, що більшість солдатів з Чечні намагаються не брати участь у реальних протистояннях. А їхній ватажок, попри активний піар, так і не приїхав в Україну.

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Кадирівці крадуть навіть у "своїх"

Про мародерства солдатів із Чечні свідчить і нова телефонна розмова загарбників, яку вдалося перехопити СБУ. Так, один з окупантів, який перебуває на Херсонщині, скаржиться знайомому, що чеченці вкрали у нього пістолет.

Приїхали, ніби, помолитися. Впустив, короче… Він поки молився, пістолет Макарова підрізав. Пригнули в тачку і з***лися,

– розповідає російський загарбник.

За втрату зброї його відправили копати окопи. А потім з’ясувалося, що просто так за цю провину не відкупитися, тож йому дали 2 дні на пошуки.

Якщо не знайду, мене завалять. І спишуть, що пропав, що мене укропи застрелили

– пояснює він знайомому.

Слухайте перехоплену розмову окупантів:

Кадирівці на війні в Україні: коротко