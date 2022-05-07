Уже в березні стало відомо, що більшість солдатів з Чечні намагаються не брати участь у реальних протистояннях. А їхній ватажок, попри активний піар, так і не приїхав в Україну.
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Кадирівці крадуть навіть у "своїх"
Про мародерства солдатів із Чечні свідчить і нова телефонна розмова загарбників, яку вдалося перехопити СБУ. Так, один з окупантів, який перебуває на Херсонщині, скаржиться знайомому, що чеченці вкрали у нього пістолет.
Приїхали, ніби, помолитися. Впустив, короче… Він поки молився, пістолет Макарова підрізав. Пригнули в тачку і з***лися,
– розповідає російський загарбник.
За втрату зброї його відправили копати окопи. А потім з’ясувалося, що просто так за цю провину не відкупитися, тож йому дали 2 дні на пошуки.
Якщо не знайду, мене завалять. І спишуть, що пропав, що мене укропи застрелили
– пояснює він знайомому.
Слухайте перехоплену розмову окупантів:
Кадирівці на війні в Україні: коротко
- Ще за місяць до війни Росія почала перекидати техніку з Чечні ближче до кордонів України.
- 25 лютого, у Бресті на південному заході Білорусі, помітили велику колону російської військової техніки. Повідомлялося, що нею курсували кадирівці.
- Данілов розповів, що російський ворог отримав наказ ліквідувати Зеленського. Операцію мали виконати кадирівці. Утім їхню групу накрили під Гостомелем.
- 4 березня чеченські бійці увірвалися на ЗАЕС. Загарбники стріляли в мирних людей і використовували проти них гранати. Згодом вони рушили до самої станції та почали здійснювати спроби її захопити. У ніч проти 4 березня внаслідок обстрілів Запорізька АЕС загорілася.
- Згодом стало відомо, що Росія планувала долучити до штурму Києва найбільш боєздатні частини, зокрема кадирівців. Однак цей план провалився.
- Кадирівці були одним із підрозділів, які чинили звірства на Київщині. Ними, зокрема, було захоплено психоневрологічний диспансер у Бородянці. Бійці також обстрілювати мирне населення та заміновували інфраструктуру.
- На терорі цивільного населення їхні перемоги завершилися. Зіткнувшися із ЗСУ спецпідрозділ зазнав значних втрат. Також наші війська ліквідувати одного з найближчих соратників Рамзана Кадирова під Бучею.
- Після цього кадирівці почали повертатися у Чечню та відмовлялися їхати на службу в Україну.
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