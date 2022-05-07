Уже в марте стало известно, что большинство солдат из Чечни пытаются не участвовать в реальных противостояниях. А их главарь, несмотря на активный пиар, так и не приехал в Украину.
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Кадыровцы воруют даже у "своих"
О мародерствах солдат из Чечни свидетельствует и новый телефонный разговор захватчиков, который удалось перехватить СБУ. Да, один из находящихся на Херсонщине оккупантов жалуется знакомому, что чеченцы украли у него пистолет.
Приехали якобы помолиться. Уронил, короче… Он пока молился, пистолет Макарова подрезал. Пригнули в тачку и с***лись,
– рассказывает российский захватчик.
За утрату оружия его отправили копать окопы. А потом выяснилось, что просто так за эту вину не откупиться, так что ему дали 2 дня на поиски.
Если не найду, меня завалят. И спишут, что пропал, что меня укропы застрелили,
– объясняет он знакомому.
Слушайте перехваченный разговор оккупантов:
Кадыровцы на войне в Украине: коротко
- Еще за месяц до войны Россия начала перекидывать технику из Чечни ближе к границам Украины.
- 25 февраля, в Бресте на юго-западе Беларуси, была замечена большая колонна российской военной техники. Сообщалось, что по ней курсировали кадыровцы.
- Данилов рассказал, что российский враг получил приказ ликвидировать Зеленского. Операцию должны были выполнить кадыровцы. Впрочем, их группу накрыли под Гостомелем.
- 4 марта чеченские бойцы ворвались на ЗАЭС. Захватчики стреляли в мирных людей и использовали против них гранаты. Впоследствии они двинулись к самой станции и стали пытаться ее захватить. В ночь на 4 марта в результате обстрелов Запорожская АЭС загорелась.
- Впоследствии стало известно, что Россия планировала приобщить к штурму Киева самые боеспособные части, в том числе кадыровцев. Однако этот план провалился.
- Кадыровцы были одним из подразделений, которые совершали зверства в Киевской области. Ими, в частности, был захвачен психоневрологический диспансер в Бородянке. Бойцы также обстреливали мирное население и заминировали инфраструктуру.
- На терроре гражданского населения их победы завершились. Столкнувшись с ВСУ спецподразделение понесло значительные потери. Также наши войска ликвидировали одного из ближайших соратников Рамзана Кадырова под Бучей.
- После этого кадыровцы начали возвращаться в Чечню и отказывались ехать на службу в Украину.
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