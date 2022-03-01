ФСБ помогло уничтожить кадыровцев

Данилов рассказал, что российский враг должен был провести спецоперацию по ликвидации Зеленского. Операцию должны были выполнить кадыровцы.

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Секретарь СНБО заверил, что Украине известны коварные планы врага. Он рассказал, что украинская сторона получила информацию от представителей ФСБ, "которые на сегодняшний день не желают принимать участия в этой кровавой войне".

Благодаря этому, как сказал Данилов, была уничтожена элитная кадыровская группа, которая отправилась для ликвидации президента Украины.

Одну группу "накрыли" в Гостомеле

Данилов сообщил, что у кадыровцев было разделение на две группы.

Мы их отслеживали. Одна группа была "накрыта" в Гостомеле, другая группа находится под прицелом,

– заявил секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что Украина никому не отдаст ни нашего президента, ни нашу страну. "Это наша земля. Уходите отсюда!", – резюмировал Данилов.

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