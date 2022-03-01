Владимир Зеленский в своей речи поблагодарил страны Евросоюза за то, что собрались рассмотреть заявку на членство Украины в ЕС, однако ему жаль, что все произошло при таких обстоятельствах. Также глава государства вспомнил об ужасных обстрелах гражданских в Харькове за последние сутки, детях, погибших во время обстрелов, и украинцах, отдающих свою жизнь за страну.

К слову За право быть равными мы отдаем лучших, – Зеленский выступил на заседании Европарламента

Текст речи Владимира Зеленского в Европарламенте

"Большое спасибо! Уважаемые присутствующие, вы знаете, я в последние дни не знаю, как правильно всех приветствовать. Потому что я не могу говорить "Доброе утро", или "Добрый день", или "Добрый вечер". Не могу, и это абсолютная правда, потому что ежедневно для кого-то этот день точно не добрый, ежедневно для кого-то этот вечер – последний. Я говорю сегодня и сейчас о своих гражданах Украины, которые защищают ценой своей жизни наши стены, свободу.

Я очень рад, что увидел здесь – это настроение, такое объединяющее. Я рад, что мы объединили сегодня всех вас – стран ЕС, но я не знал, что такой ценой. И это трагедия для меня, трагедия для каждого украинца, трагедия для каждого государства.

Вы знаете, я не говорю, не читаю бумажки, потому что бумажки в жизни моего государства кончились. Все это реально: и эти погибшие люди, все это настоящая жизнь. И вы знаете, я считаю, что мы отдаем сегодня за ценности, за права, за свободу, просто за желание быть родными, такими же, как вы, как каждый человек, мы отдаем наших лучших людей: самых крепких, сильных, необыкновенных украинцев.

И мы очень часто любим говорить, что мы все победим, и я очень рад, что вы об этом уже не только говорите, но и видите. И мы точно все победим, я уверен в этом. Есть такое выражение: "Украинский выбор Европы". То, к чему мы стремились, к чему шли и идем. И я бы очень хотел, чтобы звучал у вас к нам "Выбор Европой уже Украины".

У меня есть пару минут, чтобы пообщаться с вами, потому что есть небольшие обстрелы и ракетные удары. Это утро было трагическим для всех нас. Две крылатые ракеты – по Харькову. Город, который находится возле границы с РФ, там всегда было очень много россиян, и всегда они дружили, очень теплые отношения были, там более 20 вузов, это был и есть центр, где самое большое количество университетов в нашей стране. Молодежь – яркая, умная, которая всегда собирается и собиралась на все праздники на большой площади в нашем государстве. Площадь Свободы. И это самая большая площадь Европы. И это правда – площадь Свободы. Представьте себе – утром, 2 крылатые ракеты в площадь Свободы. Десятки жертв. Вот такая цена свободы.

Мы боремся просто за свою землю и свою свободу, и, поверьте мне, несмотря на то, что сейчас заблокированы все крупные города нашего государства, никто в нашу свободу и государство не зайдет. Поверьте мне. Каждая площадь сегодня, как бы она ни называлась, она будет называться площадью Свободы. В каждом городе нашей державы. Никто не сломает нас, мы сильные, мы украинцы.

У нас есть желание, чтобы наши дети жили. Мне кажется, что это честно. Вчера 16 детей погибли. И снова президент Путин скажет, что это какая-то операция, и мы бьем по военной инфраструктуре. Где наши дети? На каких военных заводах они работают? На каких ракетах? Может, они в танках ездят? 16 детей ты убил!

У нас очень мотивированный народ, очень. Мы боремся за наши права – свободу и жизнь. А сейчас мы боремся за выживание. И это наша главная мотивация, но мы боремся, чтобы быть равноправными членами Европы. И, я считаю, сегодня мы все показываем, что мы такие и есть. С нами ЕС точно будет прочнее. Без вас Украина будет одинокой. Мы доказали свою силу, что мы, как минимум, такие же, как вы. Докажите, что вы вместе с нами. Докажите, что вы нас не отпускаете, докажите, что вы действительно европейцы, и тогда жизнь победит смерть, а мир – тьму.

Слава Украине!"

Владимир Зеленский выступил в Европарламенте: смотреть видео онлайн