На знімках видно, що військова техніка з незрозумілим маркуванням рухається трасою.
До теми На білоруському аеродромі Гомель висадились і чекають російські десантники
У мережі повідомляють, що технікою керують кадирівці.
Російська техніка у Бресті / Фото з соцмереж
У Бресті помітили війському техніку РФ / Фото Nexta
До слова, Білорусь стала на бік Росії у війні з Україною та дозволила путінським військам атакувати наші кордони зі своєї території. Через це США запровадили пакет санкцій проти Білорусі.