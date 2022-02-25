На знімках видно, що військова техніка з незрозумілим маркуванням рухається трасою.

До теми На білоруському аеродромі Гомель висадились і чекають російські десантники

У мережі повідомляють, що технікою керують кадирівці.


​Російська техніка у Бресті / Фото з соцмереж


У Бресті помітили війському техніку РФ / Фото Nexta

До слова, Білорусь стала на бік Росії у війні з Україною та дозволила путінським військам атакувати наші кордони зі своєї території. Через це США запровадили пакет санкцій проти Білорусі.