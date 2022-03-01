За словами Данілова, інформацію про "кадирівців" вдалося отримати від представників російської ФСБ, які не мають бажання брати участі у кривавій війні проти України.

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Що розповів Данілов

В Україні, як пояснив секретар РНБО, "кадирівці" розбилися на 2 групи. Одну з них наші військові накрили під Гостомелем. Це були елітні ворожі групи, які мали завдання – вбити президента Володимира Зеленського. Інша група наразі перебуває під прицілом, наголосив Данілов.

Посадовець підкреслив, що Україна нікому не віддасть ні нашого президента, ні нашу країну. "Це наша земля. Ідіть звідси геть!", – підсумував він.

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