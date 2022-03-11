Українським воїнам вдалося вщент розбити колону чеченців, яка прямувала до Києва. Кадирівці особливого воєнного хисту при зустрічі з українськими героями проявити не зуміли.
До речі Не треба перебільшувати міфічні розповіді про чеченців чи "вагнерівців", – Денисенко
Ліквідований соратник Кадирова
Як повідомив радник міністра МВС Вадим Денисенко, під Бучею вдалося ліквідувати одного з найближчих соратників Рамзана Кадирова.
Чеченці справді заходили на деякі позиції, в тій самій Бучі. Але були вщент розбиті. Був вбитий і один з найближчих соратників Кадирова,
– сказав він.
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