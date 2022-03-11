Украинским воинам удалось наголову разбить колонну чеченцев, которая направлялась в Киев. Кадыровцы особого военного дарования при встрече с украинскими героями проявить не сумели.

Кстати Не надо преувеличивать мифические рассказы о чеченцах или "вагнеровцах", – Денисенко

Ликвидирован соратник Кадырова

Как сообщил советник министра МВД Вадим Денисенко, под Бучей удалось ликвидировать одного из ближайших соратников Рамзана Кадырова.

Чеченцы и правда заходили на некоторые позиции, в той же Буче. Но были наголову разбиты. Был убит и один из ближайших соратников Кадырова,

– сказал он.

Смотрите по теме: Пулеметчик рассказал как уничтожил снайпера с дистанции более 1 км вблизи Николаева