Вороги зазнають нищівних втрат. З початку війни українські бійці ліквідували понад 12 тисяч російських військових.

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Не треба боятися чеченців та "вагнерівців"

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів, що цих міфічних "чеченців" повинно бути кілька мільйонів, щоб вороги змогли забезпечити достатню кількість бійців по всій країні. Їх в Україну відправили багато відносно Чечні, але водночас і мало відносно усієї російської армії.

Чеченська гвардія справді заходила на певні позиції, зокрема під Київ. Однак їх досить серйозно розбили. Зокрема, українські захисники вбили одного з найближчих соратників голови Чеченської Республіки Рамзана Кадирова.

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