У Генштабі ЗСУ наголосили, що основних цілей стосовно захоплення основних міст та територій російські війська не досягли.

До теми ЗСУ на Чернігівському напрямку знищили 9 танків, БМП, БТР і близько 50 росіян

Наразі існує висока ймовірність посилення Росією терористичних методів ведення бойових дій:

нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та житловим районам,

залякування місцевого населення,

проведення інформаційних та психологічних акцій з метою підриву довіри населення до представників державної влади,

поширення дезінформації,

захоплення місцевого населення у заручники.

У Генштабі додають, що підрозділи окупаційних військ не полишають спроб продовжити наступ на всіх напрямках.