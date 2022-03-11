У Генштабі ЗСУ наголосили, що основних цілей стосовно захоплення основних міст та територій російські війська не досягли.
До теми ЗСУ на Чернігівському напрямку знищили 9 танків, БМП, БТР і близько 50 росіян
Наразі існує висока ймовірність посилення Росією терористичних методів ведення бойових дій:
- нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та житловим районам,
- залякування місцевого населення,
- проведення інформаційних та психологічних акцій з метою підриву довіри населення до представників державної влади,
- поширення дезінформації,
- захоплення місцевого населення у заручники.
У Генштабі додають, що підрозділи окупаційних військ не полишають спроб продовжити наступ на всіх напрямках.
Окрім того, російські загарбники проводять повітряну розвідку позицій українських військових. Це відбувається на кількох напрямках – у Донецькому, Таврійському, Південнобузькому та Бессарабському операційних районах.