В Генштабе ВСУ отметили, что главных целей по захвату основных городов и территорий российские войска не достигли.
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В настоящее время существует высокая вероятность усиления Россией террористических методов ведения боевых действий:
- нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской инфраструктуры и жилым районам,
- запугивание местного населения,
- проведение информационных и психологических акций с целью подрыва доверия населения к представителям государственной власти,
- распространение дезинформации,
- захват местного населения в заложники.
В Генштабе добавляют, что подразделения оккупационных войск не оставляют попыток продолжить наступление по всем направлениям.
Кроме того, российские захватчики проводят воздушную разведку позиций украинских военных. Это происходит на нескольких направлениях – в Донецком, Таврийском, Южнобужском и Бессарабском операционных районах.
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