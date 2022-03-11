В Генштабе ВСУ отметили, что главных целей по захвату основных городов и территорий российские войска не достигли.

На тему ВСУ на Черниговском направлении уничтожили 9 танков, БМП, БТР и около 50 россиян

В настоящее время существует высокая вероятность усиления Россией террористических методов ведения боевых действий:

нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской инфраструктуры и жилым районам,

запугивание местного населения,

проведение информационных и психологических акций с целью подрыва доверия населения к представителям государственной власти,

распространение дезинформации,

захват местного населения в заложники.

В Генштабе добавляют, что подразделения оккупационных войск не оставляют попыток продолжить наступление по всем направлениям.