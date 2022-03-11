На странице Оперативного командования "Север" в Фейсбуке опубликовали информацию о новых победах украинских бойцов против оккупанта. ВСУ успешно выполняют поставленные задачи на Черниговском направлении.

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Благодаря умелым действиям противотанковых расчетов враг уже не досчитается бронированных объектов техники и много живой силы "освободителей",

– сообщили в Оперативном командовании "Север".

В список уничтоженной российской техники внесены 9 единиц танков, БМП, БТР. Также был нанесен мощный удар по около 50 военнослужащим армии оккупанта.

"Верьте в своих защитников! Вместе – к победе!" – подытожили в сообществе.

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