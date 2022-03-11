В своем фейсбуке 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада – Закарпатский легион показала, как "лупит" оккупантов с помощью Javelin.

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Javelin заставляют вражеских военных паниковать

В Закарпатском легионе рассказали, что получили новую партию американских переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. И, конечно, у ребят даже руки чесались проверить их в действии. Они долго не медлили, выложив в сети результаты уничтожения орков с помощью Javelin.

Сама информация о наличии Javelin на вооружении ВСУ вызывает среди российских оккупантов панику. Никакой защиты от этих противотанковых ракетных комплексов бронированная техника не имеет, а сила ее поражения настолько велика, что от танков БМП, БТРов или другой бронированной техники российской армии остается куча обугленного металлолома,

– говорят бойцы.

Они также добавили, что ни у экипажа, ни у находящегося на борту техники десанта нет никакого шанса на выживание.

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