У своєму фейсбуці 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада – Закарпатський легіон показала, як "лупить" окупантів з допомогою Javelin.

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Javelin змушують вражих військових панікувати

У "Закарпатському легіоні" розповіли, що отримали нову партію американських переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin. І, ясна річ, хлопцям аж руки свербіли використати їх у дії. Тож вони довго не зволікали, виклавши в мережі результати нищення орків з допомогою Javelin.

Сама інформація про наявність Javelin на озброєнні ЗСУ викликає серед російських окупантів паніку. Жодного захисту від цих протитанкових ракетних комплексів броньована техніка не має, а сила її ураження настільки велика, що від танків БМП, БТР-ів чи іншої броньованої техніки російської армії залишається купа обвугленого металобрухту,

– кажуть бійці.

Вони також додали, що ані в екіпажу, ані в десанту, що перебуває на борту техніки, немає жодного шансу на виживання.

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