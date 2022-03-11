На сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбук опублікували інформацію про нові перемоги українських бійців проти окупанта. ЗСУ успішно виконують поставлені завдання на Чернігівському напрямку.

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Завдяки умілим діям протитанкових розрахунків ворог вже не дорахується броньованих об'єктів техніки та багато живої сили "асвабадітєлєй",

– повідомили в Оперативному командуванні "Північ".

До списку знищеної російської техніки зараховано 9 одиниць танків, БМП, БТР. Також було завдано потужного удару близько 50 військовослужбовцям армії окупанта.

"Вірте у своїх захисників! Разом – до перемоги!" – підсумували у спільноті.

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