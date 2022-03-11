У ЗСУ підрахували втрати з 24 лютого по 11 березня. Однак зазначили, що дані уточнюються, адже підрахунок складніше вести через високу інтенсивність бойових дій.

До теми Хотіли зробити мером: у Городні застрелився чоловік, який не хотів працювати на окупантів

Загальні бойові втрати Росії

Генштаб ЗСУ оприлюднив загальні бойові втрати противника станом 11 березня:

особового складу – понад 12 тисяч осіб,

танків – 353 одиниці,

ББМ – 1165 одиниць,

артилерійських систем – 125 одиниць,

РСЗВ – 58 одиниць,

засоби ППО – 31 одиниця,

літаків – 57 одиниць,

гелікоптерів – 83 одиниці,

автомобільної техніки – 558 одиниць,

кораблі / катери – 3 одиниці,

цистерн з ПММ – 60 одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7 одиниць,

Втрати противника за одну добу:

особового складу – 266,

танків – 18 одиниць,

ББМ – 60 одиниць,

артилерійських систем – 2 одиниці,

РСЗВ – 2 одиниць,

засоби ППО – 2 одиниці,

автомобільної техніки – 32 одиниці.

Нагадаємо, що вранці 24 лютого Росія вдерлася на українські землі. Держава-агресорка досі обстрілює мирні міста. Проте наші Збройні Сили мужньо відбивають атаки ворога, і місцеве населення їм допомагає. Росіяни зазнають непоправних втрат – як особового складу, так і техніки. Хронологію подій – читайте у статті.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Вас може зацікавити – Івано-Франківськ знову атакували 11 березня: відео