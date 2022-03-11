У ЗСУ підрахували втрати з 24 лютого по 11 березня. Однак зазначили, що дані уточнюються, адже підрахунок складніше вести через високу інтенсивність бойових дій.
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Загальні бойові втрати Росії
Генштаб ЗСУ оприлюднив загальні бойові втрати противника станом 11 березня:
- особового складу – понад 12 тисяч осіб,
- танків – 353 одиниці,
- ББМ – 1165 одиниць,
- артилерійських систем – 125 одиниць,
- РСЗВ – 58 одиниць,
- засоби ППО – 31 одиниця,
- літаків – 57 одиниць,
- гелікоптерів – 83 одиниці,
- автомобільної техніки – 558 одиниць,
- кораблі / катери – 3 одиниці,
- цистерн з ПММ – 60 одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7 одиниць,
Втрати противника за одну добу:
- особового складу – 266,
- танків – 18 одиниць,
- ББМ – 60 одиниць,
- артилерійських систем – 2 одиниці,
- РСЗВ – 2 одиниць,
- засоби ППО – 2 одиниці,
- автомобільної техніки – 32 одиниці.
Нагадаємо, що вранці 24 лютого Росія вдерлася на українські землі. Держава-агресорка досі обстрілює мирні міста. Проте наші Збройні Сили мужньо відбивають атаки ворога, і місцеве населення їм допомагає. Росіяни зазнають непоправних втрат – як особового складу, так і техніки. Хронологію подій – читайте у статті.
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