В ВСУ подсчитали потери с 24 февраля по 11 марта. Однако отметили, что данные уточняются, ведь подсчет сложнее вести из-за высокой интенсивности боевых действий.

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Общие боевые потери России

Генштаб ВСУ обнародовал общие боевые потери противника по состоянию на 11 марта:

личного состава – более 12 тысяч человек,

танков – 353 единицы,

ББМ – 1165 единиц,

артиллерийских систем – 125 единиц,

РСЗО – 58 единиц,

средства ПВО – 31 единица,

самолетов – 57 единиц,

вертолетов – 83 единицы,

автомобильной техники – 558 единиц,

корабли / катера – 3 единицы,

цистерн из ГСМ – 60 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 единиц,

Потери противника за сутки:

личного состава – 266,

танков – 18 единиц,

ББМ – 60 единиц,

артиллерийских систем – 2 единицы,

РСЗО – 2 единиц,

средства ПВО – 2 единицы,

автомобильной техники – 32 единицы.

Напомним, что утром 24 февраля Россия ворвалась на украинские земли. Государство-агрессор до сих пор обстреливает мирные города. Однако наши Вооруженные Силы мужественно отражают атаки врага и местное население им помогает. Россияне несут невосполнимые потери – как личного состава, так и техники. Хронологию событий – читайте в статье .

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