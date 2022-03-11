В ВСУ подсчитали потери с 24 февраля по 11 марта. Однако отметили, что данные уточняются, ведь подсчет сложнее вести из-за высокой интенсивности боевых действий.
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Общие боевые потери России
Генштаб ВСУ обнародовал общие боевые потери противника по состоянию на 11 марта:
- личного состава – более 12 тысяч человек,
- танков – 353 единицы,
- ББМ – 1165 единиц,
- артиллерийских систем – 125 единиц,
- РСЗО – 58 единиц,
- средства ПВО – 31 единица,
- самолетов – 57 единиц,
- вертолетов – 83 единицы,
- автомобильной техники – 558 единиц,
- корабли / катера – 3 единицы,
- цистерн из ГСМ – 60 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 единиц,
Потери противника за сутки:
- личного состава – 266,
- танков – 18 единиц,
- ББМ – 60 единиц,
- артиллерийских систем – 2 единицы,
- РСЗО – 2 единиц,
- средства ПВО – 2 единицы,
- автомобильной техники – 32 единицы.
Напомним, что утром 24 февраля Россия ворвалась на украинские земли. Государство-агрессор до сих пор обстреливает мирные города. Однако наши Вооруженные Силы мужественно отражают атаки врага и местное население им помогает. Россияне несут невосполнимые потери – как личного состава, так и техники. Хронологию событий – читайте в статье.
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