Ввечері були "прильоти" по залізничній інфраструктурі. Про це 24 каналу повідомили джерела в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. На щастя, обійшлось без постраждалих.

До теми Неспокійну ніч змінив неспокійний ранок: окупанти з "Ураганів" обстріляли Дніпропетровщину

Вночі та зранку у Дніпропетровській області були тривоги.

Обстріли житлових будинків

Під ранок росіяни обстрілювали Зеленодольську та Широківську громади. Вони межують з Херсонщиною. Є руйнування житла, але людей не зачепило. В ОВА додали, що детальну інформацію ще уточнюють.

"Демілітаризація" поля

Глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив, що окупанти "демілітаризували" поле у Павлоградському районі. Туди прилетіла ракета, вибух утворив вирву глибиною у 4 метри. Ніхто не постраждав.

Голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул повідомляв, що росіяни били по селах Мала Костромка та Ганнівка. Обстріли на лінії зіткнення ворог веде із РСЗВ, ствольної артилерії, танків та мінометів, зафіксували навіть застосування бойової авіації. Дивом минулось без постраждалих.

Попри це, ситуацію у Кривому Розі та районі повністю контролюють ЗСУ. Вулиці посилено патрулюють та проводять перевірки.

Яка ситуація на Дніпропетровщині

Окупанти вночі 20 травня обстріляли Криворізький район. Внаслідок обстрілів ворога двоє людей зазнали поранень. Росіяни пошкодили авто місцевих мешканців і 24 домоволодіння та зруйнували 3 будинки.

Вночі 19 травня окупанти знову атакували Дніпропетровську область. Гатили по ній із "Градів" та "Ураганів". 5 разів відкривали вогонь по Зеленодольській громаді.

18 травня теж було неспокійно. Вороги обстріляли Дніпро щонайменше 2 ракетами: постраждали троє людей.

17 травня наша армія збила над Дніпропетровщиною російський безпілотник – російський дрон типу "Орлан". За допомогою нього окупанти проводили розвідку в регіоні.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що з 24 лютого з Зеленодольської та Широківської громад виїхало близько 14 тисяч жителів.

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