Вечером были "прилеты" по железнодорожной инфраструктуре. Об этом сообщили источники в Днепропетровской областной военной администрации. К счастью, обошлось без пострадавших.
Неспокойную ночь сменило беспокойное утро: оккупанты из "Ураганов" обстреляли Днепропетровщину
Ночью и с утра в Днепропетровской области были тревоги.
Обстрелы жилых домов
Под утро россияне обстреливали Зеленодольскую и Широковскую общины. Они граничат с Херсонщиной. Есть разрушение жилья, но людей не коснулось. В ОВА добавили, что подробную информацию еще уточняют.
"Демилитаризация" поля
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил, что оккупанты "демилитаризировали" поле в Павлоградском районе. Туда прилетела ракета, взрыв образовал воронку глубиной в 4 метра. Никто не пострадал.
Глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул сообщал, что россияне били по селам Малая Костромко и Ганновка. Обстрелы на линии столкновения враг ведет из РСЗО, ствольной артиллерии, танков и минометов, зафиксировали даже применение боевой авиации. Чудом обошлось без пострадавших.
Несмотря на это, ситуацию в Кривом Роге и в районе полностью контролируют ВСУ. Улицы усиленно патрулируют и проверяют.
Какая ситуация на Днепропетровщине
- Оккупанты ночью 20 мая обстреляли Криворожский район . В результате обстрелов врага два человека получили ранения. Россияне повредили авто местных жителей и 24 домовладений и разрушили 3 дома.
- Ночью 19 мая кафиры снова атаковали Днепропетровскую область. Готели по ней из "Градов" и "Ураганов". 5 раз открывали огонь по Зеленодольскому обществу.
- 18 мая тоже было неспокойно. Враги обстреляли Днепр по меньшей мере 2 ракетами: пострадали три человека.
- 17 мая наша армия сбила над Днепропетровщиной русский беспилотник – русский дрон типа "Орлан". С помощью него кафиры проводили разведку в регионе.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что с 24 февраля из Зеленодольской и Широковской общин выехало около 14 тысяч жителей.