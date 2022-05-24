Вечером были "прилеты" по железнодорожной инфраструктуре. Об этом сообщили источники в Днепропетровской областной военной администрации. К счастью, обошлось без пострадавших.

Неспокойную ночь сменило беспокойное утро: оккупанты из "Ураганов" обстреляли Днепропетровщину

Ночью и с утра в Днепропетровской области были тревоги.

Обстрелы жилых домов

Под утро россияне обстреливали Зеленодольскую и Широковскую общины. Они граничат с Херсонщиной. Есть разрушение жилья, но людей не коснулось. В ОВА добавили, что подробную информацию еще уточняют.

"Демилитаризация" поля

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил, что оккупанты "демилитаризировали" поле в Павлоградском районе. Туда прилетела ракета, взрыв образовал воронку глубиной в 4 метра. Никто не пострадал.

Глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул сообщал, что россияне били по селам Малая Костромко и Ганновка. Обстрелы на линии столкновения враг ведет из РСЗО, ствольной артиллерии, танков и минометов, зафиксировали даже применение боевой авиации. Чудом обошлось без пострадавших.

Несмотря на это, ситуацию в Кривом Роге и в районе полностью контролируют ВСУ. Улицы усиленно патрулируют и проверяют.

Какая ситуация на Днепропетровщине

Оккупанты ночью 20 мая обстреляли Криворожский район . В результате обстрелов врага два человека получили ранения. Россияне повредили авто местных жителей и 24 домовладений и разрушили 3 дома.

Ночью 19 мая кафиры снова атаковали Днепропетровскую область. Готели по ней из "Градов" и "Ураганов". 5 раз открывали огонь по Зеленодольскому обществу.

18 мая тоже было неспокойно. Враги обстреляли Днепр по меньшей мере 2 ракетами: пострадали три человека.

17 мая наша армия сбила над Днепропетровщиной русский беспилотник – русский дрон типа "Орлан". С помощью него кафиры проводили разведку в регионе.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что с 24 февраля из Зеленодольской и Широковской общин выехало около 14 тысяч жителей.

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