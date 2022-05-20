Відповідну інформацію ввечері 19 травня повідомив очільник області. Також Микола Лукашук розповів про ушкодження майна людей.

Зауважте Неспокійна ніч на Дніпропетровщині: ворог вів вогонь із "Градів" та "Ураганів"

Окупанти на Дніпропетровщині поранили людей

За уточненою інформацією, після нічних обстрілів Криворізького району до медиків звернулося двоє людей з легкими осколковими пораненнями. Їм надали допомогу. Життям громадян нічого не загрожує, потреби в шпиталізації немає,

– розповів голова Дніпропетровської облради.

Також Микола Лукашук пояснив, що внаслідок обстрілу вороги:

пошкодили автівки місцевих мешканців і 24 домоволодіння;

зруйнували 3 будинки.

"Окрім цього, вдень піротехніки знешкодили 2 касетні боєприпаси", – розповів Лукашук.

Проте додав, що наразі в області все спокійно, адже ворожого війська на Дніпропетровщині немає.

Зверніть увагу! 17 травня Укравтодор завершив ремонт "дороги життя" Р-51 Мерефа – Лозова – Павлоград. Саме нею доправляють гуманітарну допомогу, евакуюють цивільних осіб та везуть поранених до медичних закладів.

Коротко про ситуацію на Дніпропетровщині

19 травня глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко розповів, що в ніч проти 19 травня окупанти знову атакували Дніпропетровську область. Упродовж ночі окупанти гатили по ній із "Градів" та "Ураганів". Зокрема вогонь 5 разів відкривали по Зеленодольській громаді.

Варто пригадати, що Микола Лукашук повідомив – з 24 лютого з Зеленодольської та Широківської громад виїхало близько 14 тисяч мешканців. Посадовець пояснив, що окупанти зараз цинічно гатять по будинках людей, які ті будували роками. Додав, що ці дії – наочна демонстрація "русского мира".

19 травня СБУ на Дніпропетровщині затримала брата Олега Царьова на спробі організувати диверсії. Служба безпеки пояснила, що він сподівався, що у випадку окупації області ворогом очолить посаду "голови облдержадміністрації".

У ніч проти 18 травня вороги обстріляли Дніпро щонайменше 2 ракетами. Внаслідок атаки російських окупантів постраждали троє людей.

17 травня наша армія збила над Дніпропетровщиною російський безпілотник. Мовиться про російський дрон типу "Орлан". Техніка окупанта проводила розвідку на території області.

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