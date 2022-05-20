Відповідну інформацію ввечері 19 травня повідомив очільник області. Також Микола Лукашук розповів про ушкодження майна людей.
Зауважте Неспокійна ніч на Дніпропетровщині: ворог вів вогонь із "Градів" та "Ураганів"
Окупанти на Дніпропетровщині поранили людей
За уточненою інформацією, після нічних обстрілів Криворізького району до медиків звернулося двоє людей з легкими осколковими пораненнями. Їм надали допомогу. Життям громадян нічого не загрожує, потреби в шпиталізації немає,
– розповів голова Дніпропетровської облради.
Також Микола Лукашук пояснив, що внаслідок обстрілу вороги:
- пошкодили автівки місцевих мешканців і 24 домоволодіння;
- зруйнували 3 будинки.
"Окрім цього, вдень піротехніки знешкодили 2 касетні боєприпаси", – розповів Лукашук.
Проте додав, що наразі в області все спокійно, адже ворожого війська на Дніпропетровщині немає.
Коротко про ситуацію на Дніпропетровщині
- 19 травня глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко розповів, що в ніч проти 19 травня окупанти знову атакували Дніпропетровську область. Упродовж ночі окупанти гатили по ній із "Градів" та "Ураганів". Зокрема вогонь 5 разів відкривали по Зеленодольській громаді.
- Варто пригадати, що Микола Лукашук повідомив – з 24 лютого з Зеленодольської та Широківської громад виїхало близько 14 тисяч мешканців. Посадовець пояснив, що окупанти зараз цинічно гатять по будинках людей, які ті будували роками. Додав, що ці дії – наочна демонстрація "русского мира".
- 19 травня СБУ на Дніпропетровщині затримала брата Олега Царьова на спробі організувати диверсії. Служба безпеки пояснила, що він сподівався, що у випадку окупації області ворогом очолить посаду "голови облдержадміністрації".
- У ніч проти 18 травня вороги обстріляли Дніпро щонайменше 2 ракетами. Внаслідок атаки російських окупантів постраждали троє людей.
- 17 травня наша армія збила над Дніпропетровщиною російський безпілотник. Мовиться про російський дрон типу "Орлан". Техніка окупанта проводила розвідку на території області.
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